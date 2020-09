Definidos os finalistas da 2ª Divisão do Campeonato Atalaiense de Futebol

Na manhã deste domingo (20), foram decididos os finalistas do Campeonato Atalaiense de Futebol 2020, da Segunda Divisão. Mostrando muita superioridade dentro de campo Jagamayca e Goiás não deram chances aos seus adversários e fazem um jogaço no próximo domingo(27), para decidir quem fica com a taça.

No primeiro confronto do dia, no Estádio O Luizão, Jagamayca e Jaqueirense fizeram um grande jogo. Mesmo enfrentando a boa equipe do Jaqueirense, o Jagamayca contou com mais uma manhã inspirada do artilheiro Eduardo Correia, para garantir a vaga na gfinal pelo placar de 5 a 3. Eduardo Correia (2x), Thiago Alves, Arthur Henrique e José Cícero fizeram os gols da classificação. José Reinaldo, Edmilson da Silva e Matheus de Almeida descontaram para a equipe do Povoado Chã de Jaqueira.

Na segunda partida, também disputada no Estádio O Luizão, o Juventude Porangaba até começou melhor a partida, mas depois foi dominada pelo Goiás que ainda contou com grandes defesas de seu goleiro-artilheiro Jailson Apolinário, que se redimiu da falha no gol do Goiás e ainda marcou um dos gols do esmeraldino atalaiense.

O Resultado foi uma goleada de 4 a 1 para o Goiás, com gols de Anderson Feitosa, Josemir Oliveira, Raul dos Santos e o goleirão Jailson Apolinário. A equipe do Juventude Porangaba só conseguiu marcar com o gol contra de Raul os Santos.

Certeza de um grande jogo na decisão que será disputada entre Jagamayca e Goiás, no Estádio O Luizão. Jaqueirense e Juventude Porangaba disputam o terceiro lugar. Os horários das partidas ainda serão definidos.