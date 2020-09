Segunda Divisão: Chã de Jaqueira perde vaga na semifinal por escalar jogador de maneira irregular

Os confrontos das semifinais do Campeonato Atalaiense de Futebol da 2ª Divisão só foram definidos na manhã desta sexta-feira (18). É que foi comprovado que a equipe da Chã de Jaqueira da Floresta escalou um jogador irregular na partida das quartas de finais, realizada no último domingo, quando venceu o Jaqueirense pelo placar de 2 a 1.

Com a eliminação do Chã de Jaqueira, o Jaqueirense herda a vaga do rival na próxima fase da competição. A equipe alviverde é uma das mais tradicionais do município de Atalaia, tendo sido fundada em 12 de dezembro de 1972, com o nome Jaqueirense Sport Club.

A punição, presente no regulamento da Competição organizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, é válida apenas para a perda da vaga na próxima fase, já que a irregularidade aconteceu apenas nesta partida. O Chã de Jaqueira por ter avançado às quartas de finais, já garantiu vaga na elite do futebol atalaiense, em 2021.

Confira os confrontos em jogo único, que serão disputados no próximo domingo (20), no Estádio Municipal Luiz de Albuquerque Pontes:

JAGAMAYCA X JAQUEIRENSE – 8 horas

GOIÁS X JUVENTUDE PORANGABA – 10 horas

Jaqueirense vai representar o Povoado Chã de Jaqueira na próxima fase.