Copervales Agroindustrial inicia moagem da safra 2020/2021

A Copervales Agroindustrial, localizada no município de Atalaia, deu o pontapé inicial a moagem de cana da safra 2020/2021. Na manhã desta quinta-feira (17), a Cooperativa realizou a tradicional celebração ecumênica, marcando o início deste novo ciclo.

A celebração religiosa, através do pároco José Alex e também de um pastor Evangélico, contou este ano com uma participação reduzida de pessoas, por conta da pandemia do novo coronavírus. Diretores, cooperados fornecedores e funcionários, marcaram presença, todos seguindo as medidas preventivas recomendadas pelo Ministério da Saúde.

Segundo dados do Procana Brasil, na safra 2019/2020, a cooperativa produziu 1.888.506 sacas de açúcar, obtendo um incremento de 10,7% na produção em relação à safra anterior. A moagem também foi de 3,5% superior, com aumento de 5,6% no ATR (Açúcar Total Recuperável) e 4,10% na produção de melaço.

A Copervales é uma cooperativa de fornecedores de cana de açúcar, que no ano de 2015 trouxe esperanças para o município de Atalaia e região, arrendando e reativando a antiga Usina Uruba, voltando a ser uma das principais fontes de oportunidade de emprego para os atalaienses.