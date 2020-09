Convenção do MDB e Progressista em Atalaia confirma candidaturas de Chico Vigário e Maria da Comesa

A Convenção do Movimento Democrático Brasileiro – MDB e do Partido Progressista, realizada em Atalaia na tarde desta última terça-feira (15), confirmou o nome do prefeito Chico Vigário como candidato a reeleição e da vereadora Maria da Comesa, como candidata a vice-prefeita. A Convenção foi realizada na Câmara de Vereadores do município.

Em busca do seu quinto mandato como chefe do Executivo atalaiense, Chico Vigário é também o único prefeito que já conseguiu ser reeleito no município. Sua parceira de chapa é a progressista Maria da Comesa, vereadora por seis mandatos consecutivos e que por quatro vezes seguidas presidiu a Casa Hilton Agra de Albuquerque.

O ato confirmou também os nomes dos candidatos a vereador/vereadora, nas legendas MDB e Progressistas, que vão disputar as 13 vagas no Poder Legislativo.

Prestigiaram o evento o deputado federal Arthur Lira, o deputado federal Sérgio Toledo, o deputado estadual Léo Loureiro, o deputado estadual Dudu Ronalsa, o vereador de Pilar Paulinho Bugarim e o também vereador de Pilar e candidato a Prefeitura daquele município, Rarisson Amorim. Também foi exibido um vídeo com uma mensagem de apoio a reeleição de Chico Vigário, enviada pelo senador Renan Calheiros.

Para o presidente municipal do MDB em Atalaia, Júnior Vigário, a Convenção é um momento para enaltecer o orgulho de ser atalaiense. “Jamais quem tem sua casa vai querer entregá-la a um vizinho ou a um desconhecido. Se você está recebendo um visitante, o trate bem, mas ninguém vai dar sua casa a ele. E por que iremos entregar a visitante a nossa cidade? E hoje, a única maneira de não deixarmos isso acontecer é apoiarmos essa parceria MDB e Progressista. Agradeço de coração a cada um de vocês que vestiram vermelho e foram às ruas de Atalaia”, destacou.

Considerado o parlamentar que mais recursos federais trouxe ao município de Atalaia, Arthur Lira, líder nacional do Progressista, destacou a importância da parceria Chico Vigário e Maria da Comesa.

“Por onde passo sempre digo que o Chico é um Highlander, pois quando acham que ele está dormindo, ele na verdade está on, trabalhando e quando começa a campanha, é um lutador que conhece como ninguém os caminhos de Atalaia, nome por nome. Eu duvido se o outro lado conhece pelo menos os vereadores. O Chico é o nosso candidato a prefeito nestas eleições e com muita força irei me dedicar, pois você sabe que gosto desta terra. A Maria é vereadora de vários mandatos e uma pessoa a quem eu tenho uma eterna gratidão. É uma vida juntos, sem desviar nenhum minuto. Vai somar e muito nesta campanha Chico e na sua administração, pois é uma mulher de bem, que honra seus compromissos, uma mãe de família e vereadora sempre aguerrida”, comentou o deputado.

Em seu discurso, a candidata a vice-prefeita, Maria da Comesa destacou a importância da união MDB e Progressista. “Aceitamos essa união, pois vamos apoiar e andar junto com o melhor prefeito que essa cidade já teve. Chico é o prefeito do povo. Essa composição é a continuação dos trabalhos e os atalaienses podem ter a certeza que serão os quatro anos da maior administração já feita em Atalaia”.

Chico Vigário elogiou a composição da chapa majoritária com Maria da Comesa. “A Maria já chegou somando, trazendo o deputado Arthur Lira, que é o cara que mais ajudou Atalaia”.

Para o agora candidato a reeleição, os atalaienses não vão deixar alguém de fora tomar conta de Atalaia. “O Chico Vigário não é melhor do que ninguém, mas é autêntico, tudo que digo aqui, não uso nenhum papel. Não sou de fazer média, sou de agir. Me considero um atalaiense bom. Temos hoje um grupo político para ficar na história de Atalaia. Conheço esse município de ponta a ponta, sempre respeitando as pessoas deste município. De saúde estamos bem e vamos andar esse município todo, de casa em casa”, concluiu.