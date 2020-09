Atalaia registra 18º óbito em decorrência do novo coronavírus

São 575 casos confirmados no município.

Mais um óbito de paciente que contraiu o novo coronavírus foi registrado em Atalaia neste último domingo (13). A informação foi divulgada em Boletim Epidemiológico do Governo de Alagoas.

Trata-se de uma mulher de 63 anos de idade, que residia em Atalaia e que não tinha comorbidades. Faleceu no Hospital de Emergência do Agreste. Ao todo, 18 atalaienses morreram após contraírem a Covid-19.

Em dados divulgados pelo Governo do Estado nesta segunda-feira (14), são 575 casos confirmados no município. Cinco novos casos registrados em cinco dias, o que comprova a grande desaceleração da doença no município.

No último Boletim Epidemiológico divulgado pelo Governo Municipal, no dia 9 de setembro, eram 570 casos confirmados, 187 casos suspeitos, com 479 pessoas recuperadas.