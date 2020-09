PT oficializa candidatura de Professor Lesso ao cargo de prefeito de Atalaia

O Partido dos Trabalhadores – PT, em Convenção realizada na tarde deste último sábado (12), no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Atalaia, oficializou a candidatura de Professor Lesso a prefeito de Atalaia.

Lesso, que é professor titular do Instituto Federal de Alagoas - IFAL e doutor em Mecânica, vai disputar pela segunda vez a Prefeitura do município de Atalaia, tendo obtido 508 votos em 2016.

O vice da chapa “Tá na Hora de Mudar”, será o jovem engenheiro Lenisson Pedro, filho do Professor Lesso. Também na oportunidade, foram definidos 7 candidatos ao Legislativo atalaiense: Val da Iracema, Jonnathan Melo, Neno Gari, Júlio César, Nena da Verdura, Zuleide Federal e Elena Guilherme.

Com discurso pautado na importância da mudança, Professor Lesso tem dialogado com a sociedade de forma mais intensa nas redes sociais, onde vem associando sua imagem ao do ex-presidente Lula, mostrando em várias postagens os benefícios que o Governo petista trouxe à Atalaia, a exemplo do Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, entre outros programas sociais.

A Convenção petista também contou com a presença do candidato do Podemos à Prefeitura de Atalaia, Jota Jéo. A visita é uma retribuição de gentileza devido a presença de Lesso na Convenção do Podemos, realizada no último dia 7 de setembro.

CLIQUE AQUI e baixe a ATA DA CONVENÇÂO do PT.

Lesso, Lenisson ao lado de candidatos a vereador pelo PT.