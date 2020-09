Jagamayca, Goiás, Chã de Jaqueira e Juventude Porangaba estão classificados para as semifinais

Neste domingo (13), o Campeonato Atalaiense de Futebol da 2ª Divisão conheceu os semifinalistas da edição 2020. Jagamayca, Goiás, Chã de Jaqueira e Juventude Porangaba venceram seus jogos e avançaram à próxima fase da competição que é organizada pela Prefeitura de Atalaia, através de sua Secretaria de Esporte e Lazer. Todos os jogos foram disputados no Estádio O Luizão.

No primeiro jogo do dia, muita emoção no confronto entre Jagamayca e Cruzeiro, que empataram por 0 a 0 no tempo normal e decidiram a vaga nos pênaltis. Com uma melhor pontaria, 7 a 6 nos pênaltis para o Jagamayca.

No segundo jogo, Paulo Valério e Antônio Vinicius marcaram os gols do Goiás na vitória de virada por 2 a 1 contra o CSA Atalaia. Jefferson Floriano foi o autor do gol do azulão atalaiense.

Na parte da tarde, clássico local entre Chã de Jaqueira da Floresta e Jaqueirense. Melhor para o tricolor, que derrotou a tradicional equipe do Jaqueirense pelo placar de 2 a1. Claudenilson de Jesus e Benedito Pereira balançaram as redes para o Chã de Jaqueira e Eliel de Oliveira descontou para o Jaqueirense.

O último classificado foi definido em um jogaço eletrizante entre Missionários de Cristo e Juventude Porangaba. No primeiro tempo, Ronald Pereira e Miguel Lourenço marcaram para o Missionários, que pareciam que iria garantir sua classificação. No segundo tempo, a equipe do Distrito Poranagaba voltou pro jogo e jogando o bom futebol que mostrou durante toda a competição, virou o placar e garantiu a classificação. Wellison, Ygo Dantas e Geovani dos Santos fizeram os gols da histórica vitória do alvi-rubro.

O sorteio que vai definir os confrontos das semifinais acontece na próxima terça-feira (15), na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.