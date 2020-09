Veteranos foram a campo na terceira rodada do Campeonato Atalaiense de Futebol Master

Tarde de sábado em Atalaia, é de rodada da 3ª edição Campeonato Atalaiense de Futebol Master. Os atletas veteranos entraram em campo na tarde de hoje, dia 12 de setembro.

Na primeira partida, disputada no Estádio O Luizão, Show de Bola venceu o seu segubdo jogo na competição, derrotando o Deus É Fiel pelo placar de 1 a 0, com gol de Claudeval de Holanda. A equipe está empatada com o Sport no número de pontos, perdendo no saldo de gols.

Na segunda partida realizada no O Luizão, o Girador derrotou o Criciúma pelo placar de 3 a 1 e agora é terceiro colocado com 6 pontos, um a menos que o líder Sport e o vice-lider Show de Bola. Os gols foram marcos por Renivaldo, Carlos Alberto e Erinaldo para o Girador, com Radjma Jovino descontando para o lanterna Criciúma.

No Campo da Comesa, o líder Sport Santo Antônio perdeu o 100% na competição, empatando em 1 a 1 com o América. Luiz Henrique marcou para o Sport e Rosivaldo Guedes marcou para o América.

A competição é organizada pela Prefeitura Municipal de Atalaia, através da Secretaria de Esporte e Lazer.