Segunda Divisão: Sorteio define os confrontos das quartas de finais

A Secretaria de Esportes e Lazer do município de Atalaia realizou nesta última quarta-feira (9) o sorteio que definiu os confrontos das quartas de finais do Campeonato Municipal de Futebol da 2ª Divisão. Vale destacar que os oitos times classificados (CRUZEIRO, JAGAMAYCA, GOIÁS, CSA ATALAIA, CHÃ DE JAQUEIRA, JAQUEIRENSE, MISSIONÁRIOS DE CRISTO E JUVENTUDE PORANGABA), já garantiram vaga na elite do futebol atalaiense em 2021.

A exemplo da segunda-fase, as quartas de finais da competição será disputada em jogo único, onde quem perder está eliminado da competição. Os confrontos definem os semifinalistas.

As partidas serão disputada na manhã e tarde deste próximo domingo (13). Confira os confrontos, local e horário logo abaixo:

CRUZEIRO X JAGAMAYCA - 8 HORAS - ESTÁDIO O LUIZÃO

GOIÁS X CSA ATALAIA - 10 HORAS - ESTÁDIO O LUIZÃO

CHÃ DE JAQUEIRA X JAQUEIRENSE - 13:30 HORAS - ESTÁDIO O LUIZÃO

MISSIONÁRIOS DE CRISTO X JUVENTUDE PORANGABA - 15 HORAS - ESTÁDIO O LUIZÃO