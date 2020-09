Podemos oficializa candidatura de Jota Jéo à Prefeitura de Atalaia

O presidente municipal do Podemos, Jota Jéo, foi o escolhido pelo partido, em Convenção Municipal realizada na manhã e tarde desta segunda-feira, feriado de 7 de setembro, como candidato a prefeito do município de Atalaia. Jota Jéo é filho do ex-vereador e ex-presidente do Poder Legislativo de Atalaia, José Maria de Araújo (já falecido) e foi candidato a deputado federal em 2014, tendo obtido 758 votos.

A Convenção aconteceu em uma residência na Rua Floriano Peixoto, centro de Atalaia, contando com a presença de filiados ao Podemos e do pré-candidato a prefeito de Atalaia pelo Partido dos Trabalhadores, Professor Lesso. O Podemos não terá candidatos a vereador, apenas candidatura majoritária.

Como já havia anunciado em suas redes sociais, Jota Jéo apresentou Juca como candidato a vice-prefeito. A chapa majoritária foi aprovada por aclamação.

Na oportunidade, Jota Jéo destacou que como representante legal do partido, o Podemos em Atalaia estava abrindo mão do Fundo Partidário, fazendo questão de mencionar isso em ATA. Também ressaltou e agradeceu a presença na Convenção de um provável concorrente no pleito eleitoral, o Professor Lesso (PT), um fato inédito no município.

ATA DA CONVENÇÃO MUNICIPAL DO PARTIDO PODE - PODEMOS.