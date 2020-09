Master do Amigos de Ouricuri volta a vencer e sobe na tabela no Campeonato Intermunicipal

Jogando em casa, no Estádio O Luizão, na tarde deste domingo (6), o time do Amigos de Ouricuri deu show em campo e goleou o Maceió F. C. pelo placar de 6 a 1, na 5ª rodada do Campeonato Intermunicipal Master. Com a vitória, a equipe atalaiense se reabilita na competição e agora ocupa a 9ª colocação.

O grande destaque do jogo foi o artilheiro Zé Luiz, que mais uma vez mostrou faro de gol, balançando a rede adversária em quatro oportunidades. Aldo Capela e Da Silva marcaram um gol cada.

O próximo confronto do Amigos de Ouricuri está marcado para o dia 20 de setembro, no Distrito Ouricuri, contra o Vasco de Maceió.

A competição conta com 16 equipes, que nesta primeira-fase jogam entre si. Os 8 primeiros colocados avançam para as quartas de finais, em jogos mata-mata.