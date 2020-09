Edital de Convocação do Partido dos Trabalhadores - PT

PARTIDO DOS TRABALHADORES

MUNICÍPIO DE ATALAIA - AL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA CONVENÇÃO

A EXECUTIVA MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES, convoca seus membros com direito a voto na forma do Estatuto, da Lei nº 9.504/97 e da Resolução 23.609/2019-TSE, para a Convenção, a se realizar em 12/09/2020, das 14 às 17 horas, no seguinte endereço Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Atalaia, cuja pauta principal é a homologação/deliberação sobre:

a) Coligação majoritária, nome respectivo e representantes;

b) Candidaturas majoritárias e proporcionais;

c) Atribuição de números e os nomes para urna;

d) Aferição dos percentuais mínimos e máximos para composição das chapas proporcionais;

e) Outras deliberações.

Atalaia, 04 de setembro de 2020

Lesso Benedito dos Santos

Presidente do Diretório PT Atalaia

