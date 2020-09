Edital de Convocação do Movimento Democrático Brasileiro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONVENÇÃO MUNICIPAL ORDINÁRIA

A COMISSÃO EXECUTIVA MUNICIPAL DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB, no município de Atalaia/AL, na forma dos artigos 21 a 29, todos do Estatuto partidário, CONVOCA: I – os eleitores inscritos no Município, filiados ao MDB, a comparecerem à CONVENÇÃO MUNICIPAL a ser realizada no dia 15 de setembro de 2020, das 13:00h às 17:00h, na Câmara Municipal de Atalaia, Edifício Hilton Agra de Albuquerque, situada à Rua Marechal Deodoro, 180, Centro, Atalaia-AL, para a deliberação da seguinte:

ORDEM DO DIA:

1. Escolha dos Candidatos às Eleições Majoritárias (Prefeito e Vice-Prefeito) e Proporcionais (Vereadores) nas Eleições 2020;

2. Definição sobre formação de Coligação Majoritária;

3. Outros assuntos correlatos.

Atalaia/AL, 04 de Setembro de 2020

Francisco Luiz de Albuquerque Júnior

Presidente da Comissão Executiva Municipal

