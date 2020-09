Definidos os classificados para as quartas de finas da 2ª Divisão do Atalaiense de Futebol 2020

Os sete jogos eliminatórios disputados na manhã deste domingo (6), encerraram a 2ª fase da Segundona do Atalaiense de Futebol 2020 e definiram os oitos times que avançam para as quartas de finais e que automaticamente garantiram vaga na elite do futebol de Atalaia, em 2021. Destaque para a histórica goleada de 8 a 1 aplicada pelo CSA Atalaia contra Os Meninos de Deus.

Jagamayca, Goiás, Jaqueirense, Chá de Jaqueira Floresta, Cruzeiro, Juventude Porangaba, CSA, avançam para a próxima fase. Apesar da derrota para o Goiás, a equipe do Missionários de Cristo também está classificada, por ter o melhor índice técnico.

O jogaço da segunda fase foi disputado no Estádio O Luizão. Com ótimos elencos, Jagamayca e Os Cuecas, empataram por 2 a 2 no tempo normal, com gols de Felipe da Silva e Educardo Correia para o Jagamayca e Antônio César e Zé Luiz para Os Cuecas. No pênaltis, 3 a 2 para o Jagamayca que avança para a próxima fase.

Também no Luizão, o Goiás e Missionários de Cristo empataram por 1 a 1, com gols de Anilson Apolinários para o Goiás e Gleversin Renildo para o Missionários. Na disputa dos pênaltis, vitória do Goiás com por 3 a 1.

No Campo da Comesa I, o Jaqueirense venceu o Juventude Nazaré nos pênaltis por 3 a 2, após empate em 0 a 0 no tempo normal.

Também no Campo da Comesa I, o Chã da Jaqueira Floresta despachou o Náutico Vila, com uma vitória por 2 a 1. José Carlos e Benedito Pereira garantiram a classificação.

No Campo São Sebastião, empate por 1 a 1 no jogo Corinthians e Cruzeiro. Gols de Cristiano Felix para o Corinthians e Ricardo dos Santos para o Cruzeiro. Nos pênaltis, 5 a 4 para o Cruzeiro.

No outro jogo disputado no Campo São Sebastião, o artilheiro Ygor Dantas marcou duas vezes, garantindo a vitória do Juventude Porangaba por 2 a 1, contra o Estrela. José Lopes, descontou para o Estrela.

No único jogo no Lourival Melo, uma goleada para ficar marcada na história do Campeonato de Futebol Amador de Atalaia. O CSA Atalaia mostrou superioridade do inicio ao fim e atropelou o time Os Meninos de Deus pelo placar de 8 a 1. Os gols do Azulão Atalaiense foram marcados por Josinaldo (3x), Lucas Apolinário (2x), João Paulo (2x) e Flávio Samuel. Luciano Nunes fez o gol de honra do Os Meninos de Deus.

A definição dos confrontos das quartas de finais acontecerá na próxima quarta-feira, 9 de setembro, através de sorteio que será realizado na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Em sua terceira edição, a competição é organizada pela Prefeitura Municipal de Atalaia, através de sua Secretaria de Esporte e Lazer.