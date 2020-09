Amigos de Ouricuri enfrenta o Maceió F.C. neste domingo (6), pela 5ª rodada do Intermunicipal Master

O time do Amigos de Ouricuri entra em campo às 13 horas deste domingo (6), no Estádio Luiz de Albuquerque Pontes (O Luizão), em busca da reabilitação no Campeonato Intermunicipal Master. A equipe, que é a única represente do município de Atalaia na competição, enfrenta o Maceió F.C.

O Amigos de Ouricuri conta com nomes de destaque em seu elenco, a exemplo de Aloísio Chulapa, Da Silva, Zé Luiz, Aldo de Capela, Joab de Capela, Júnior Atalaia, todos ex-jogadores profissionais.

Jogando bastante desfalcado nas quatro primeiras rodadas, a equipe soma apenas três pontos e ocupa a 11ª colocação, com 9 gols marcados e 12 gols sofridos.

A competição conta com 16 equipes, que nesta primeira-fase jogam entre si. Os 8 primeiros colocados avançam para as quartas de finais, em jogos mata-mata.