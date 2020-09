Futebol Master: Girador se recupera na competição e atropela o América por 7 a 0

A segunda rodada da edição 2020 do Campeonato Atalaiense de Futebol Master foi disputada na tarde deste sábado (5). O atual campeão, o Sport Santo Antônio manteve a liderança e os 100%, enquanto o Girador se recuperou no campeonato, goleando o América por 7 a 0.

Jogando no Estádio O Luizão, o Girador não tomou conhecimento do América e goleou por 7 a 0, com gols de Claudemir Duarte (2x), Ivo Mendonça (2x), Paulo Viana, José Radriel e Ivo Mendonça. Tendo sido derrotado por 5 a 1 na primeira rodada, os representantes do tradicional bairro Girador se recuperaram na competição.

No Campo da Comesa, o 0 a 0 entre Criciúma e Show de Bola, escancarou a falta de criatividade das equipes, que dividem a lanterna com 1 ponto cada.

Segue o líder

Com gol de Luiz Henrique, o Sport Santo Antônio derrotou o Deus É Fiel pelo placar mínimo, chegando aos 6 pontos e a liderança isolada da competição. A partida foi disputada no Estádio O Luizão.

A competição é uma realização do Governo Municipal, através da Secretaria de Esporte e Lazer, com o objetivo oportunizar e incentivar a prática do futebol para os “antigos” craques dos gramados atalaienses.