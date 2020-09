Chico Vigário mostra força, reúne juventude e dialoga sobre o futuro de Atalaia

Juventude MDB se reúne com Chico Vigário, pré-candidato à reeleição.

Na noite desta última quinta-feira (3), o prefeito Chico Vigário mostrou força e se reuniu com um grande número de jovens atalaienses no Distrito Santo Antônio, para dialogar sobre o trabalho que vem sendo realizado em Atalaia e discutir propostas para o futuro do município.

Já considerado o maior movimento espontâneo de jovens do município em apoio a uma pré-candidatura, o evento serviu para Chico Vigário e Maria da Comesa, pré-candidatos a prefeito e a vice-prefeita, ouvirem a juventude mdbista e dialogarem sobre assuntos relacionados ao município.

Também marcaram presença o presidente do MDB Atalaia, Júnior Vigário, pré-candidatos a vereadores de Atalaia e os vereadores do município de Pilar, Paulinho Buragim e Rarisson Amorim.