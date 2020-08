Benedito e Arthur Lira elogiam escolha de Maria da Comesa para compor chapa ao lado do prefeito Chico Vigário

Em matéria publicada no Blog do Bernadino, o ex-senador Benedito de Lira e o deputado-federal Arthur Lira, elogiaram a escolha do nome da progressista Maria da Comesa para compor a chapa majoritária como vice-prefeita, na candidatura a reeleição do prefeito Chico Vigário.

“Uma mulher há bastante tempo na política, com perfil e ideais boas. É uma pessoa de consenso no partido e nada melhor que lançar o nome dela como parceira de Chico Vigário”, disse Benedito de Lira, que sempre teve uma boa votação em Atalaia por causa de Maria da Comesa.

Para Arthur Lira, em muito Maria da Comesa vai contribuir numa próxima gestão do atual prefeito. “Com certeza ela trará boas ideias ao debate para a gestão da reeleição de Chico Vigário”, afirmou Arthur Lira.

Em seu sexto mandato consecutivo como vereadora atalaiense, tendo assumido a presidência da Casa em quatro oportunidades, a matéria destaca que Maria da Comesa é uma referência na política de Atalaia e figura bastante querida pela comunidade carente. Sempre foi aliada dos Lira: Arthur e Benedito. Por isso, o prefeito Chico Vigário (MDB) firmou essa parceria.