Com direito a gol de Aloísio Chulapa, tem início o Campeonato Atalaiense de Futebol Master 2020

Na tarde deste sábado (29), teve início a segunda edição do Campeonato Atalaiense de Futebol Master, competição organizada pela Prefeitura de Atalaia, através de sua Secretaria de Esporte e Lazer, que reúne seis times e atletas a partir de 45 anos, com exceção do goleiro. A primeira edição foi conquistada pelo Sport Santo Antônio.

E, é no elenco do atual campeão que estar a grande novidade deste ano, a participação do ídolo do esporte atalaiense Aloísio Chulapa, campeão mundial pelo São Paulo em 2005. Na sua estréia, fez um gol e ajudou sua equipe na goleada por 5 a 1 contra o time do Girador. José Nisaldo (2 vezes), José Roberto e José Batinga (contra), também marcaram para a equipe do Distrito Santo Antônio, com Ivo Mendonça descontando para o Girador. A partida foi disputada no Estádio O Luizão.

Também no Estádio O Luizão, Deus É Fiel venceu por 1 x 0 o Criciúma, com gol de José Edmilson.

Placar magro também na partida disputada no Campo da Comesa I, com o América derrotando o Show de Bola por 1 x 0, com gol de Claudevan de Holanda.

A realização desta competição é uma forma que o Governo Municipal encontrou de oportunizar e incentivar a prática do futebol para os “antigos” craques dos gramados atalaienses.