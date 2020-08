Com 50 gols em 14 jogos, teve início a Segunda Divisão do Atalaiense de Futebol 2020

O 3º Campeonato Atalaiense de Futebol da Segunda Divisão teve início neste domingo (23), após cinco meses sem a realização de partidas por conta da pandemia do novo coronavírus. Realizado pela Prefeitura de Atalaia, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a competição reúne 28 equipes de todas as regiões do município e garante acesso a elite do futebol atalaiense.

Com partidas eliminatórias, tivemos uma ótima média de 3,5 gols por partidas, nesses jogos de ida da primeira fase. Foram 50 gols no total. Os jogos da volta estão marcados para o próximo domingo (30).

No Estádio O Luizão, às 8 horas, Os Cuecas saíram atrás do marcador, mas viraram o jogo contra o time do Bittencourt, por 2 a 1. Gols de Fernando Herique e Zé Luiz para o Os Cuecas e Jolge Luiz para o Bittencourt.

Tradicional equipe do município, fundada em 1972, o Jaqueirense foi um dos grandes destaque do início da competição, aplicando uma goleada de 5 a 0 na forte equipe do Juventus Olhos D’água. A partida foi disputada às 10 horas, no Estádio O Luizão. Os gols da equipe de Chã da Jaqueira foram marcados por José Iuri, Matheus e Anderson.

No Campo da Comesa, às 8 horas, o Red Bull largou na frente, vencendo o Náutico Vila por 2 a 1. José Reickson e Álvaro marcaram para o Red Bull, com José Cícero descontando para o Náutico.

Também no Campo da Comesa, às 10 horas, no grande clássico da rodada, o Juventude Porangaba não tomou conhecimento do grande rival Grêmio, vencendo por 3 a 0, com três gols do artilheiro Bruno Vinicius.

No Campo Lourival Melo, às 8 horas, o Sapelense venceu o time Os Menino de Deus por 2 a 1 tem vantagem para o segundo confronto. Paulo Roberto marcou os dois gols do Sapelense e Thiago Pereira, descontou para Os Meninos de Deus.

O CSA aplicou uma grande goleado por 4 a 0 no Independente, particamente decidindo o confronto. Clilson, Lucas Apolinário, José Cabral e Josinaldo, foram os autores dos gols. A partida aconteceu no Campo Lourival Melo, às 10 horas.

No Campo do São Sebastião, às 8 horas, Cruzeiro e Volta Redonda fizeram umas das partidas mais equilibradas da primeira-fase. Com gol de Luiz Santos, o Cruzeiro venceu e saiu na frente na busca de uma vaga na próxima fase.

Também no Campo do São Sebastião, às 10 horas, Missionários de Cristo derrotou o Duque de Caxias pelo placar de 3 a 0.

Seis partidas foram disputadas na parte da tarde. No Estádio O Luizão, o Corinthians goleou o Palmeira Vila pelo placar de 4 a 1. Wiesson, Alexandre, Cristiano e Samuel Miguel, marcaram para o Timão atalaiense, com Cristiano Ronaldo descontando para o Verdão.

Estreando na competição, Chã de Jaqueira da Floresta venceu e bem o Fazendinha pelo placar de 4 a 2. Os gols foram marcados por José Edson (2 vezes), Denison e Deilson para o Chã de Jaqueira, com Joata Augusto e Afrânio descontando para a equipe do Distrito Santo Antônio.

Equipe considerada favorita no confronto, o Amigos de Valdir foi derrotada pelo Goiás pelo placar de 2 a 0, com gols de Josemir e Renilson. A partida foi disputada no Campo da Comesa.

Também no Campo da Comesa, o Azul Real derrotou o Juventude Nazaré pelo placar de 4 a 2. O Juventude descontou com Stefânio e com o gol contra do lateral Anderson Santos do Azul Real.

No Campo do São Sebastião, o Jaga Mayca derrotou o Meninos da Vila pelo placar de 3 a 1 e abriu uma boa vantagem. Eduardo Correia, Thiago Alves e Arthur Henrique marcaram para o Jaga Mayca, com Bruno da Conceição descontando para o Meninos da Vila.

Fechando a rodada, 21 F. C. e Estrela empataram por 1 a 1, jogando no Campo do São Sebastião. Fábio marcou para o 21 F. C. e José Lopes para o Estrela.

Quem marcaram presença prestigiando os jogos de ida da Primeira Fase foram os dois grandes nomes do futebol atalaiense, Aloísio Chulapa e Márcio Pereira.

“Fico feliz demais em prestigiar esse campeonato, recebendo um convite do Aloísio para vim acompanhar esse início. Uma satisfação em estar aqui na minha cidade e revendo os meus amigos participando desse campeonato que está sendo bem organizado. É importante demais essa oportunidade que a Prefeitura proporciona. Eu sai de Atalaia jogando em campo “careca”e também cheio de lama, não tinha grama e tive a oportunidade de jogar fora de Atalaia e depois fora de Alagoas. Da mesma forma o Aloísio. E, esses jovens estão tendo a oportunidade de jogar nesse grande estádio que é O Luizão, num gramado muito lindo, em uma competição de grande nível. Dando sequencia, quem sabe não vão sair daqui para jogar profissionalmente em algum time”, destacou o ex-zagueiro Márcio Pereira.

Para Aloísio Chulapa, é motivo de orgulho participar da organização dos Campeonatos em Atalaia. “Feliz dessa retomada do futebol em Atalaia, pois graças a Deus a situação começou a melhorar. Estamos fazendo de tudo para ter todo o cuidado, todos tem que vim de máscara, pois ainda estamos na pandemia. Muito bom vê a alegria estampada no rosto de todos. Os campeonatos em Atalaia são os mais organizados do interior de Alagoas, onde todos da região quer vim disputar esse campeonato. Quando entrei no Luizão e vi toda essa estrutura, comentei com o Márcio Pereira que dá até vontade colocar o material, a chuteira e jogar. Feliz também em participar do Campeonato de Master, pois o que mais gosto de fazer é jogar. Me escalei no time do patrão Chico Vigário. O Márcio também tá escalado pra competição. Quero agradecer a presença do Márcio Pereira, o primeiro jogador a levar o nome da nossa Atalaia para fora, feliz em contar com a presença dele nessa abertura”, comentou.

Márcio Pereira e Aloísio Chulapa.