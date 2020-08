Agência da Equatorial em Atalaia abre neste sábado (22) para negociação de dívidas

Os clientes da Equatorial Energia Alagoas em Atalaia, Maceió e outros 22 municípios do interior do Estado terão a oportunidade de negociar suas dívidas pendentes neste próximo sábado (22). A agência em Atalaia estará aberta das 8h às 12h, exclusivamente para negociação, com condições diferenciadas.

Até o dia 31, a Equatorial está oferecendo condições diferenciadas para os clientes das classes residencial, rural, comercial e industrial atendido pela baixa tensão, seja para quitar dívidas à vista ou parcelada. Para quem optar por parcelar, a Distribuidora oferece a opção de dividir o débito em até 6 vezes, aqueles acumulados de março a junho, com isenção de juros, multas, correção monetária, entre outras facilidades.

Para as dívidas anteriores a março, a distribuidora também oferece outras negociações especiais e personalizadas para cada situação. Em caso de parcelamento, o cliente poderá ter opção de dar entrada, que pode variar de 15% a 50% do valor do débito, a depender do total da dívida, da classe da unidade consumidora e do tipo da negociação que o cliente escolher.

O atendimento presencial segue todas as recomendações exigidas pelos órgãos de saúde em relação ao distanciamento e número de pessoas dentro da agência.

NEGOCIAÇÃO EM CASA – Além de poder negociar presencialmente nas agências de atendimento, os acordos também podem ser feitos na comodidade do lar pela Central exclusiva de negociação através do telefone 0800 729 2058. As chamadas podem ser feitas a partir de um celular, com ligação gratuita, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira e das 8h às 14h, aos sábados.

Os clientes também podem fazer o parcelamento das contas pendentes em até 12 vezes no cartão de crédito no site https://al.equatorialenergia.com.br/pagamento-de-faturas/. Outra maneira de facilitar ainda mais para a população é a visita dos agentes negociadores que a Equatorial disponibilizou. Eles vão até o cliente realizar a negociação dos débitos. Esse atendimento porta a porta também segue todas as recomendações exigidas pelos órgãos de saúde.

ENERGIA EM DIA – Aos clientes residenciais que optarem por qualquer uma das facilidades de negociação e pagamento das faturas em atraso, e para os que já estão adimplentes com a empresa, a Equatorial ainda oferece mais vantagens com a promoção Energia em Dia. No próximo dia 28 acontece o segundo sorteio da campanha, que vai sortear mensalmente um ano de supermercado no valor de R$ 500,00 e um ano de bônus de R$ 250,00 para pagar a conta de luz. Para participar da campanha o cliente deve estar em dia com a Equatorial e se cadastrar no site https://energiaemdia.equatorialenergia.com.br/. A promoção é autorizada pelo SECAP nº 04.008161/2020, consulte o regulamento completo clicando aqui.

* Com informações da Equatorial Alagoas.