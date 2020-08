Covid-19: Atalaia avança à fase amarela a partir desta segunda-feira (17). Veja o que muda

Após dados positivos no enfrentamento ao coronavírus, o município de Atalaia avança à fase amarela a partir desta segunda-feira (17). O avanço já estava previsto no novo decreto do Governo de Alagoas, publicado em edição especial no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta última terça-feira (11), que só será colocado em prática a partir de amanhã, em todo o Estado.

Apesar do avanço, permanecem mantidas as práticas de distanciamento social, recomendadas como forma de evitar a transmissão da Covid-19, com o objetivo de continuar o achatamento da curva de proliferação do vírus em Atalaia. Devendo ser observadas as flexibilizações contidas no decreto.

Na fase amarela, estará permitido em Atalaia, a partir desta segunda-feira, o funcionamento de todos os estabelecimentos das fases vermelha e laranja, além de bares e restaurantes com 50% da capacidade, centros comerciais e congêneres, transportes intermunicipais e turísticos com 50% da capacidade, templos e igrejas com ampliação para 60% da capacidade, academias e centros de ginástica com capacidade reduzida em 50% e lojas e estabelecimentos de rua acima de 400m2 – todos seguindo os protocolos sanitários estabelecidos pelo Estado.

* Com informações do site Agência Alagoas.