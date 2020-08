Grande deslizamento de terra faz PRF e Defesa Civil interditar trecho da BR-316 no município de Atalaia

Trecho da BR-316 é interditado no município de Atalaia.

Um trecho da BR-316, no quilômetro 244, no município de Atalaia, sentido Distrito Branca, foi interditado pela Defesa Civil em parceria com a Policia Rodoviária Federal – PRF, na manhã deste domingo (16), devido a um deslizamento de terra que ocorreu em área pertencente a Fazenda Burarema, formando uma grande cratera vizinha aquela rodovia federal.

“Houve um deslizamento ontem, que se agravou na manhã deste domingo e por isso solicitamos a ajuda da PRF para fazer o isolamento da área, para que evite principalmente os transportes de grandes cargas, que trafegam naquela região. Como não temos ainda uma avaliação técnica feita pelo DNIT, solicitamos a PRF que de pronto nos atendeu e fez o isolamento para evitar transtornos maiores”, destacou o secretário municipal de Defesa Civil, Massilon Mendes.

O secretário também pediu uma maior atenção dos motoristas que trafegam por aquela localidade. “Solicitamos dos condutores que passam por aquela região, que obedeçam o isolamento, a redução da velocidade, para que não aconteça um problema maior”.

A interdição parcial daquele trecho da BR-316 segue até que uma equipe do DNIT venha realizar uma avaliação técnica da área, adotando as medidas cabíveis para o caso.

Participaram da ação de isolamento os agentes da Policia Rodoviária Federal Marciel e Romerito, o secretário Massilon Mendes e guardas municipais.

* Fotos: Defesa Civil de Atalaia.