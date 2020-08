Com medidas preventivas, Paróquias de Atalaia voltam a celebrar missas com a presença de fiéis

Após cinco meses sem realizar as missas presenciais, a Igreja Católica voltou a celebrar, neste último sábado (15), missas com a presença de fiéis no município de Atalaia, seguindo todas as medidas preventivas ao contágio do novo coronavírus.

A retomada ocorre dezoito dias após a data autorizada pelo decreto do Governo de Alagoas, que liberou o funcionamento de templos religiosos no município, por ter avançado para a fase laranja do Plano de Distanciamento Social Controlado. É que a Arquidiocese de Maceió optou por esperar até que fosse elaborado um protocolo sanitário específico.

Várias orientações estão sendo seguidas para as celebrações, que estão sendo realizadas com as portas abertas, com distanciamento dos fiéis em cada banco. Também é exigido o uso de máscaras. Na entrada, duas pessoas fazem a medição da temperatura de quem chega e aplicam o álcool em gel nas mãos. Cartazes com as orientações foram colocados em locais visíveis.

Confira algumas orientações que constam em documento elaborado pela Arquidiocese de Maceió, para a reabertura sistemática, das Igrejas e Templos:

- A Igreja abrirá apenas com 30% de sua capacidade; (A capacidade aumenta para 50 % a partir desta segunda-feira (17), com Atalaia avançando para a fase amarela);

- O fiel só poderá entrar utilizando máscara;

- O fiel tem que trazer sua garrafa de água;

- Nessa fase será proibido o uso do banheiro;

- Se possível, deverá levar álcool em gel;

- Sentar apenas nos lugares indicados, respeitando o distanciamento mínimo;

- Se possuir sintomas gripais ou temperatura acima de 37,5º, fique em casa;

- Grupo de risco (idoso, possuir doenças crônicas), fique em casa;

- Confira todas as orientações no vídeo logo abaixo, elaborado pela PASCOM de Nossa Senhora das Brotas:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paróquia N. S. das Brotas (@pascombrotas) em 13 de Ago, 2020 às 11:32 PDT

Na impossibilidade de participar presencialmente da missa, os fiéis podem continuar acompanhar ao vivo as celebrações de casa, pelos meios de comunicação social das duas Paróquias.

* Com fotos de Anderson Loureiro e Rodrigo Toledo (PASCOM Nossa Senhora das Brotas) e da PASCOM Nossa Senhora da Conceição.