Neto Moura marca belo gol no jogaço entre Ponte Preta e Vitória

Mais uma grande atuação do atalaiense Neto Moura com a camisa da Ponte Preta, na noite desta sexta-feira (14). Titular e em seu primeiro jogo no Moisés Lucarelli defendendo as cores da Macaca, o camisa 7 marcou o primeiro gol do time contra o Vitória, no jogaço que terminou empatado por 3 a 3.

O gol de Neto Moura foi aos 28 do primeiro tempo, empatando o jogo. Em ótima troca de passes, Osman levantou para Camilo, que matou no peito e mandou para Zé Roberto tocar para Neto Moura que recebeu dentro da área, bateu cruzado com muita categoria e marcou um belo gol.

O jogo parecia resolvido, com a vitória da Ponte Preta por 3 a 2. Mas, o Vitória ainda teve tempo de empatar novamente. No final do segundo tempo, Rafael Carioca arriscou de fora da área e superou o goleiro Ivan para sacramentar o empate por 3 a 3 aos 44 minutos. O resultado foi lamentado pelos jogadores da Ponte Preta. O time campineiro ainda não ganhou na competição e ocupa a 12.ª colocação com dois pontos.

Ainda em busca de sua primeira vitória na Série B, a Ponte Preta volta a campo na próxima terça-feira, quando visita o Oeste, às 20h30, no Canindé, em São Paulo, pela 4ª rodada.