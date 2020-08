Prefeito Chico Vigário entrega novos espaços de lazer e a Academia de Saúde no bairro José Paulino

Uma tarde e noite de sexta-feira (14) bastante movimentada no bairro José Paulino, em Atalaia. É que a Prefeitura Municipal de Atalaia, através do prefeito Chico Vigário, realizou as entregas da Praça Nossa Senhora das Graças, da Praça Aristides Lopes da Rosa Agra e a inauguração da Academia de Saúde Moisés Albuquerque da Silva, localizada nesta última praça.

Os novos e modernos espaços se tornam importantes opções de lazer e diversão para as famílias atalaienses e para os visitantes. “É enorme minha satisfação com a realização dessas obras, fundamentais para o desenvolvimento cultural e religioso em nosso município. A Praça está toda arborizada, conta com a imagem de Nossa Senhora das Graças, não é uma imagem de 15 metros, mas estar aqui de coração. É um ambiente de tranquilhidade, de paz, de religiosidade, onde as pessoas vão poder vim aqui e pedir para o bem do mundo”, destaca o prefeito.

“A entrega da Praça Aristides Lopes e da Academia de Saúde também é de grande importância para comunidade do bairro José Paulino, que tem sido muito beneficiada pela administração. Está toda iluminada, estamos fazendo uma reforma espetacular na Escola Antônio Amâncio, reabrimos em janeiro de 2017 o Hospital João Lyra Filho. Tenho cinco mandatos, conto aqui o de vereador, e todos foram em prol do desenvolvimento e do crescimento de Atalaia. E, tenho certeza que Deus dá a luz a quem merece”, concluiu o prefeito.

Situada as margens da BR-316, na Avenida José Procópio de Albuquerque, a Praça Nossa Senhora das Graças está toda arborizada e conta com a imagem da Santa homenageada, se transformando assim em mais um espaço de fé para a grande comunidade católica de Atalaia.

Praça Nossa Senhora das Graças, no bairro José Paulino.

Presente ao evento, realizando as bênçãos da entrega das obras, o Padre José Alex destacou a importância desse espaço para a comunidade católica da cidade. “É de fato, para a nossa comunidade, um momento muito importante, pois inaugurar um logradouro público, com a imagem de Nossa Senhora, principalmente com o título de Nossa Senhora das Graças, é um convite para que a gente contemplando os símbolos da fé católica, possa voltar ao nosso coração à Deus, principalmente por esse sinal que é a imagem da Virgem Maria, aquela criatura humana que Deus escolheu e, a partir de onde ele começou o seu projeto de salvação. Contemplar a imagem de Nossa Senhora é mais do que um ato de devoção, é olhar a realidade humana e enxergar a partir dela que é possível, cada um de nós, colaborando com Deus, construir uma sociedade, um mundo, cada vez melhor”.

Após passar por uma completa reforma, a Praça Aristides Lopes da Rosa Agra, recebeu uma nova estrutura e está muito linda. O espaço de lazer conta agora com um completo playground, bancos de madeira, rampas de acessibilidade, iluminação led e um lindo trabalho de paisagismo.

Já a Academia de Saúde, localizada na Praça Aristides Lopes da Rosa Agra, recebeu o nome de Moisés Albuquerque da Silva. Neste novo local, a população atalaiense terá a sua disposição atividades físicas, dinâmicas e trabalhos com o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, com o objetivo de trabalhar a saúde física, buscando a promoção da saúde e a prevenção de doenças.

Familiares do homenageado compareceram a inauguração, entre eles seu filho, o Dr. Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, Procurador-Geral de Justiça do Estado de Alagoas, que agradeceu em nome da família.

“É muito importante para mim estar em Atalaia no dia de hoje. A emoção é muito grande em ter essa homenagem em nome do meu pai Moisés de Albuquerque Silva. Nós que lutamos tanto por essa cidade, um empresário que na sua vida toda honrou e dignificou Atalaia. Acho que Atalaia está de parabéns, como está de parabéns a nossa família, pelo prefeito que tem e pelo trabalho que ele desenvolveu nas gestões que teve e nesta principalmente. É um homem que se dedica diuturnamente pelo desenvolvimento desta cidade. Chico Vigário demonstrou e tem demonstrado que efetivamente é um homem comprometido com a sua terra e com a sua gente”, destacou o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Alagoas.

Representando o Poder Legislativo Atalaiense, o vereador Alexandre Tenório, presidente da Câmara de Atalaia, parabenizou o prefeito pela escolha do nome Moisés de Albuquerque Silva. “Dizer prefeito Chico Vigário que o senhor foi muito feliz na escolha do nome do Seu Moisés, de uma família com ramificação em Atalaia. Parabéns prefeito, parabéns a Câmara de Vereadores que em sua totalidade aprovou essa denominação. A Câmara, com o sentimento de obrigação Dr. Márcio, aprovou e o prefeito sancionou essa brilhante idéia. Aproveita e reforma a Praça. É bom voltarmos um pouco atrás, pois não existe presente e nem futuro, sem olharmos o passado. Quem não se lembra como o Chico pegou o Hospital deste município? Com cadeado na porta. Quem não se lembra que a Escola Antônio Amâncio, a maior deste município, estava com 40 ou 60 por cento do seu telhado destruído. Hoje já temos uma segunda reforma do Antônio Amâncio, o Hospital foi reaberto para pequenas cirurgias, isso sem falar em outras reformas”, comentou o vereador.

Confira logo abaixo as entrevistas exclusivas realizadas pelo radialista Adaias Ferraz para a Radio Web do site Atalaia Pop: