Prefeito Chico Vigário tem perfil pessoal no Instagram hackeado e deletado

O prefeito da cidade de Atalaia, Chico Vigário (MDB), teve seu perfil pessoal no Instagram hackeado e deletado na manhã desta quinta-feira (13). Com quase 13 mil seguidores, esta era uma das principais contas nas redes sociais usadas pelo prefeito para divulgar o trabalho da gestão e dialogar com a população atalaiense.

Em nota divulgada nas redes sociais, Chico Vigário atribuiu o ato que chamou de “covarde” e “desesperado”, a seus opositores.

“Existem diferentes formas de perigos virtuais na internet, e o Instagram é constantemente alvo de ataques e invasões hackers desse tipo. Uma forma covarde e desesperada de opositores lidarem com a repercussão popular e o carinho de um povo em uma rede social. Estamos tomando as cabíveis providências, mas, até lá, não podemos parar”, destaca a nota.

Para não interromper as postagens e continuar levando informações a população atalaiense, o prefeito passou a usar o perfil do seu filho Júnior Vigário, que agora pode ser encontrado com o nome Chico Vigário.

Confira a nota na íntegra: