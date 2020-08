Vereador Fernando Vigário interpreta ex-governador de Pernambuco no Filme Zumbi Quilombo dos Palmares

Recordista de mandatos no município de Atalaia, o vereador Fernando Vigário mostrou também sua vocação artística nesta última semana, participando das gravações do Filme Zumbi – Quilombo dos Palmares, que teve várias localidades de Atalaia como um dos seus palcos.

Interpretando Caetano de Melo e Castro, ex-governador de Pernambuco e um dos principais responsáveis pela repressão final na luta contra o Quilombo dos Palmares, Fernando Vigário destacou a felicidade em ter participado das gravações.

“Fico feliz pela minha participação, por mínima que seja, mas que nos enaltece e muito nesta história de Atalaia, deixando esse registro e cravando ainda mais o nome na historia de Atalaia”, comentou o vereador.

Fernando Vigário destaca ainda a importância do município ser cenário desse importante filme que vai ajudar a contar um pouco do surgimento de Atalaia. “Nossa grande alegria é ter partilhado momentos históricos de nossa terra, que ficará registrados nos anais desta cidade histórica que é Atalaia. É uma grande retomada da historia de Zumbi dos Palmares”.

O vereador também apoiou a realização das filmagens, emprestando dois cavalos que participaram de cenas nas ruínas da antiga Usina Brasileiro.

Em Atalaia as gravações aconteceram na Fazenda Sono, na porta da Igreja de Nossa Senhora da Conceição e também da Igreja de Nossa Senhora das Brotas, no casarão de Paulo Martins, localizado na Rua de Cima e também na Usina Brasileiro.

Filme do renomado diretor Lula de Oliveira, Zumbi – Quilombo dos Palmares é composto de seis histórias através de seus contadores, além do mágico roteiro, os personagens surgem em suas respectivas histórias documentais e de ficção. Em cada história separada e ao mesmo tempo transitória, o filme apresenta temas de discussão sobre o preconceito no Brasil e no Mundo.

Selminha Sorriso, como Chica da Silva e Isaac Saradinho como Zumbi dos Palmares, participaram das gravações em Atalaia, ao lado de um elenco recheado de atores da terra.