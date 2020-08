Torneio de Futsal no Conjunto Maria de Nazaré contou com o apoio do vereador Quinho e do prefeito Chico Vigário

Em comemoração ao Dia dos Pais, foi realizado na manhã deste domingo (9), mais uma edição do já tradicional Torneio de Futsal do Dia dos Pais no Conjunto Habitacional Maria de Nazaré, em Atalaia.

De iniciativa de Nildinho Braz, a animada e disputada competição contou com a participação de várias equipes formadas por moradores daquela localidade. O evento movimentou grande parte da comunidade, que fez questão de acompanhar cada partida. As equipes finalistas receberam troféus.

A competição contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Atalaia, do prefeito Chico Vigário e também do vereador Quinho do Portão, que durante seu mandato na Câmara de Vereadores, tem sido uma destacada voz em prol da prática esportiva em todo o município.

Recebido sempre com muito carinho por aquela comunidade, principalmente pelos desportistas, o vereador Quinho destacou a importância desta competição pra comunidade.

“É gratificante poder mais uma vez apoiar a continuidade deste importante torneio em homenagem aos pais do Maria de Nazaré, uma grande comunidade, com moradores que gostam do esporte e que hoje recebem esta homenagem. Fico sempre muito contente em estar aqui no Maria de Nazaré, onde sempre sou muito bem recebido e acolhido pelos moradores. Agradeço o carinho de todos”, destaca o vereador.