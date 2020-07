Senador Collor e prefeito Chico Vigário conversam sobre as ações de enfrentamento a Covid-19 em Atalaia

De notável trabalho em prol dos municípios alagoanos em Brasília, o senador Fernando Collor nesta terça-feira (28), conversou virtualmente com o prefeito de Atalaia, Chico Vigário, para saber sobre as ações que estão sendo desenvolvidas pelo município no enfrentamento a Covid-19.

Em maio o senador destinou ao município 300 mil reais através de emendas de custeio, para serem aplicados exclusivamente na área da saúde. Um grande apoio neste momento de combate ao novo coronavírus.

Na oportunidade o prefeito fez a prestação de contas dos recursos destinados pelo senador Collor, para salvaguardar a vida da população de Atalaia. Também reconheceu a importância da parceria do senador para Atalaia.

Para o prefeito Chico Vigário os números no município, aparentemente, estão sob controle, mas que as ações são constantes e a luta continua junto com a equipe de Saúde.

Questionado pelo senador sobre os controles que foram adotados pelo município, Chico Vigário relacionou as principais ações. “Implantamos barreiras sanitárias para controlarmos a entrada de pessoas na cidade, no bairro José Paulino e também no Distrito Branca. Também estamos apoiando o controle das filas nos Bancos e Lotéricas do município. Nas feiras também estão fazendo um trabalho que acredito ser eficaz”, destacou.

Acompanhando a evolução dos casos da Covid-19 em todo o Estado, o senador Collor fez questão de parabenizar a atuação do prefeito atalaiense. “Fico satisfeito em saber que sua atuação tem sido muito positiva, como sempre. Quero lhe cumprimentar e lhe parabenizar por isso, lhe desejando muito sucesso nesse enfrentamento. Você sabe que tem um gabinete aqui a sua disposição”.

Confira a conversa logo abaixo: