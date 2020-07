Atalaia avança para a fase laranja do Plano de Distanciamento Social Controlado

A partir da meia noite desta quarta-feira (29), o município de Atalaia e todos os demais que estavam na fase mais rígida do isolamento social, passam para a fase laranja, iniciando assim a flexibilização do isolamento social.

O anúncio das novas medidas que prorrogou o decreto pelos próximos 15 dias, foi feito pelo Governador Renan Filho durante coletiva de imprensa realizada na noite desta terça-feira (28). O decreto mantém Maceió na chamada fase amarela do Plano de Distanciamento Social Controlado.

Renan Filho usou como justificativa a melhora dos índices nos números da pandemia em Alagoas. “A pandemia está melhorando em Alagoas, mas ainda há riscos. Com base nesses números e ouvindo infectologistas e prefeitos do interior, resolvemos manter Maceió na faixa amarela. Mas é importante destacar: para vencer a pandemia a gente ainda precisa do esforço coletivo e conjunto. Se as pessoas relaxarem nas medidas, a pandemia pode voltar a crescer. E isso imporá medidas mais restritivas. Por isso eu faço um apelo a todos: usem máscaras, lavem as mãos, tomem todos os cuidados", disse o governador.

Governador anunciou que enviará à Assembleia um Projeto de Lei para tornar obrigatório o uso de máscara ao sair de casa em Alagoas. Comunicou também o retorno do atendimento presencial, em ambiente seguro, no Detran e no Instituto de Identificação, bem como a liberação do Transporte Intermunicipal com 50% da frota.

Veja o que muda com Atalaia na fase laranja:

• serviços essenciais e todos os setores autorizados na Fase Vermelha;

• lojas ou estabelecimentos de rua com até 400 m² (quatrocentos metros quadrados);

• salões de beleza e barbearias;

• templos, igrejas e demais instituições religiosas, funcionando com 30% (trinta por cento de sua capacidade).

* Com informações do site Agência Alagoas.