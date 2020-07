Atalaia registra mais dois óbitos por coronavírus nesta terça-feira (28)

Loja conta agora com um espaço moderno, amplo, confortável e ambiente climatizado.

Farmácia do Trabalhador Brasileiro é reinaugurada no bairro José Paulino Loja conta agora com um espaço moderno, amplo, confortável e ambiente climatizado.

