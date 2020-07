Oficina vai selecionar atalaienses para participar das gravações do filme Zumbi – Quilombo dos Palmares

Com a aproximação do inicio das gravações do Filme "Zumbi – Quilombo dos Palmares" no município de Atalaia, o diretor e roteirista Lula de Oliveiro estará nos próximos dias realizando na cidade uma Oficia de INTERPRETAÇÃO PARA CINEMA, onde na oportunidade irá selecionar atores e atrizes (formados ou não) da cidade, para participar do filme.

A primeira parte das gravações aconteceu no inicio de julho, no Rio de Janeiro. Seis atores alagoanos, entre eles quatro da cidade de Atalaia, Dola Rocha (Contador de Histórias), Monique Hellen (Valquíria Indonésia), Will Ferreira (Índio) e Marcela Brito (Índia Preta), estiveram na capital fluminense participando das filmagens.

Os interessados em participar da Oficia devem se inscrever através do direct do perfil da BRTV no Instagram - @b.r.t.v.

O Filme

O Filme "Zumbi – Quilombo dos Palmares" é composto de seis histórias através de seus contadores. Conta com um mágico roteiro, onde os personagens surgem em suas respectivas histórias entre fatos reais e da ficção, apresentando temas que discutem o preconceito no Brasil e no mundo.