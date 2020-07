Descumprimento às normas de prevenção pode levar Estado a cancelar reabertura econômica

O visível descumprimento das medidas de prevenção à Covid-19 por grande parte da população alagoana levou o governador Renan Filho a alertar, nesta segunda-feira (27), para o risco de retrocesso nas fases de reabertura econômica e de endurecimento do isolamento social. Em postagem nas redes sociais, Renan Filho destacou que Alagoas não voltou à normalidade e pediu responsabilidade coletiva no enfrentamento à pandemia – da população e dos gestores municipais, junto aos esforços do Governo do Estado.

“A situação em Alagoas continua grave, mesmo com a estabilidade e até a redução dos números. Se eles voltarem a subir, também teremos que cancelar a reabertura das atividades econômicas”, afirmou o governador, lembrando que a fiscalização deve ser intensificada pelos 102 municípios alagoanos. “Por isso temos que manter os cuidados, sem relaxar. O que está em jogo é a vida de cada alagoana e de cada alagoano!”, acrescentou.

Nos últimos dias, têm sido flagrantes as aglomerações de pessoas e o desrespeito da população a uma das principais normas para evitar o contágio pelo coronavírus: o uso de máscaras de proteção ao sair de casa. Neste fim de semana, espaços públicos como praias e ruas, principalmente em Maceió, estavam cheios de pessoas sem máscara e descumprindo o distanciamento social.

“As aglomerações, o desrespeito às normas sanitárias e a recusa em usar a máscara não têm justificativa […] É preciso que cada família e cada pessoa entenda que não voltamos à normalidade”, enfatizou o governador. “Se afrouxarmos os cuidados, os números de contaminados e a perda de vidas vão voltar a subir, como está acontecendo em outros estados e países”.

E, em caso de subida dos números de casos confirmados e óbitos por Covid-19, não restam alternativas a não ser voltar atrás nas bandeiras do distanciamento social controlado, que permitiu a retomada da maioria das atividades econômicas na capital (fase amarela) e já reabriu parte dos setores nas regiões Metropolitana e Norte do estado (fase laranja).

O estado registra 55.376 casos confirmados da doença e 1.500 óbitos, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). O secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres, reiterou o alerta, sobretudo no que diz respeito à conscientização da população.

“O vírus ainda está circulando em todo o estado e precisamos que as pessoas evitem aglomerações e usem máscaras ao sair de suas casas. Estamos com uma forte queda no número de óbitos em Maceió, mas o desafio ainda não acabou”, afirmou Ayres.