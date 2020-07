Farmácia do Trabalhador Brasileiro é reinaugurada no bairro José Paulino

Reinauguração da Farmácia do Trabalhador Brasileiro do bairro José Paulino.

Na manhã desta sexta-feira (24), aconteceu a grande reinauguração da FARMÁCIA DO TRABALHADOR BRASILEIRO, localizada no bairro José Paulino, em Atalaia. Com novo layout, espaço moderno, amplo, confortável e ambiente climatizado, o novo empreendimento do casal de empresários atalaienses Arnon e Aline Raposo, tem tudo para proporcionar mais conforto e comodidade para seus clientes, com o já conhecido padrão de qualidade no atendimento e produtos.

A recente loja inaugurada faz parte de uma rede de lojas da Farmácia do Trabalhador Brasileiro, que marca presença e leva qualidade também para os bairros Centro e Nova Olinda, em Atalaia e na Chã do Pilar. A Farmácia conta com toda uma gama de medicamentos, perfumarias, cosméticos e uma grande variedade de produtos que já estão à disposição dos clientes.

A inauguração contou com um momento religioso, através da participação do Pastor Marcos Gama, da Igreja Maranata em Maceió. Também houve sorteios de prêmios, espaço da beleza com o maquiador Herrera Makeup e grandes promoções de produtos com até 90% de desconto. Empresas parcerias a exemplo da Acripel, Teuto, Catarinense Pharma, Cimed, União Química, Johnson & Johnson, Andrade, Meta, Sorwetto, Asa Branca, Mix Farma, Tzeus, Santa Cruz, Sanofy, Ruby Rose, Panfharma e Laboratório Catarinense também marcaram presença.

Com mais de 20 anos de experiência neste mercado, o empresário Arnon Raposo destaca o sucesso do novo empreendimento, sempre pensando no conforto e na qualidade de atendimento aos clientes. “Primeiramente agradecer a Deus por essa benção que nos concedeu. Essa reinauguração é fruto de muito trabalho, perseverança e dedicação. Passamos a oferecer hoje ao bairro José Paulino uma farmácia no porte de capital, pois sou filho de Atalaia e tenho que acreditar no nosso município, proporcionando aos meus cliente e amigos muito conforto. É uma loja agradável, climatizada, com muita variedade, uma loja digna de Atalaia”, destaca o empresário.

“Nas nossas lojas sempre procuro inovar, procuro estar a frente, pois no mercado você sempre tem que estar um passo a frente e trazendo para a população de Atalaia preço baixo, qualidade e muito conforto. Nessa loja você vai achar o que procura, pois vai ter o que precisa no segmento farma”, comentou Arnon Raposo.

Para o empresário, a inauguração dessa loja no bairro José Paulino tem um sentimento especial, por ser a matriz da rede da Farmácia do Trabalhador Brasileiro. “Começamos com uma Farmácia dentro da minha casa e depois viemos para este espaço, que é a nossa matriz. O bairro José Paulino vem crescendo muito, contando com grandes lojas e nessa loja do segmento farma, fiz questão de caprichar por ser aqui no bairro José Paulino".

Acompanhado pela primeira-dama Rosiane Vigário e pelo secretário municipal de planejamento Neilton Paz, o prefeito Chico Vigário esteve prestigiando a reinauguração e parabenizou os empresários. “Quero parabenizar o Arnon e sua esposa, pelo tino administrativo e também agradecer muito em nome da sociedade atalaiense por esse mais novo empreendimento dele, que é uma prova de que o comércio de Atalaia está vivo e quando se acredita nela, tem resultados. Quando cheguei pensei que estava numa farmácia do shopping e isso é muito bom para Atalaia, destacando também que todo esse investimento do Arnon gera mais emprego e renda para a cidade”, destacou o prefeito.

A reinauguração seguiu todos os cuidados necessários para prevenção ao Covid-19, com a obrigatoriedade do uso de máscaras, higienização das mãos e com termômetro digital medindo a temperatura de todos que entravam na farmárcia.

Faça você também uma visita e surpreenda-se com o ambiente, o atendimento e com as grandes ofertas da Farmácia do Trabalhador Brasileiro. Horário de atendimento de segunda a sábado das 07:00 às 21:00 e domingo das 07:00 às 18:00, sem fechar ao meio dia e com serviço de entrega. Confira fotos: