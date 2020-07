Lei Aldir Blanc: Secult Atalaia lança Portal para orientar o cadastro de artistas, empresas e espaços culturais

Com o objetivo de orientar e facilitar o acesso de artistas, empresas e espaços culturais da cidade de Atalaia ao auxílio emergencial da categoria, instituído através da Lei 14.017/2020, a denominada LEI ALDIR BLANC, a Prefeitura Municipal de Atalaia, através de sua Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), lançou recentemente um Portal - ACESSE AQUI - onde é possível obter várias informações e ter acesso ao cadastro digital.

Este importante auxílio financeiro visa ajudar um dos setores mais afetados pela pandemia da Covid-19, auxiliando trabalhadores com atuação no setor cultural e também espaços culturais que perderam renda neste momento de crise que interrompeu suas atividades.

Além do lançamento do Portal, a equipe da Secult Atalaia composta pelo secretário Rodrigo, secretário-adjunto Dola e o coordenador João Mendonça, firmaram uma parceria com o Governo do Estado para vincular os dados que já foram cadastrados na Secretaria, no Cadastro Único da Cultura de Alagoas (CUCA).

Para tirar dúvidas e obter mais informações acesse o Portal da Secult Atalaia – CLIQUE AQUI.

* Com informações da Secult Atalaia.