As obras do calçamento do Bittencourt chegando em sua reta final

O Vereador TONI BARROS, que vistoria diariamente o andamento daquela obra, informa que o calçamento do Bittencourt já passou da metade. Cerca de 750 metros já foram concluídos sob o olhar atento e fiscalizador do vereador.

Infelizmente, devido ao período chuvoso houve um atraso na obra, levando a crer que serão concluídas em meados de setembro, se o tempo ajudar.

Já se vislumbra uma nova visibilidade para a localidade do Bittencourt, com moradores satisfeitos e imóveis valorizados.

TONI BARROS não cansa de agradecer ao Deputado Federal Arthur Lira e ao Senador Biu de Lira, que foram os responsáveis pela viabilização do projeto em Brasília, cumprindo com um compromisso acertado com o vereador.

"Importante e decisivo também está sendo o apoio do Prefeito Chico Vigário, que desde o primeiro momento apoiou e se faz presente na execução da tão sonhada obra", comenta o vereador Toni Barros.

As expectativas são de que com a conclusão da tão esperada obra, esta entre para história como mais uma conquista da Família BARROS em prol dos munícipes de Atalaia. Ressalte-se que a Família BARROS tem um grande portfólio de serviços prestados à população desde a época do Vereador MANOEL BARROS, a exemplo da implantação de água e rede elétrica no Loteamento É Tempo de Esperança. Tendo seguimento com MARCONDE BARROS no Legislativo municipal, onde tivemos a realização da maior obra já realizada em Atalaia, que foi o saneamento e infraestrutura do BURACO DO JACARÉ, fruto da intervenção do vereador MARCONDE BARROS perante o Senador BENEDITO DE LIRA e o Deputado Federal ARTUR LIRA.

Calçamento era um dos grandes sonhos dos moradores do Bittencourt, que agora está se tornando realidade.

O que não poderia ser diferente com a escolha do povo que elegeu TONI BARROS como vereador, que já no seu segundo ano de mandato, mais precisamente no ano de 2017, aproveitando de uma visita de rotina realizada pelo Deputado Federal ARTUR LIRA e seu pai o Senador BENEDITO DE LIRA, veio a pleitear o CALÇAMENTO DO BITTENCOURT. O que foi prontamente atendido.

TONI BARROS está gratificado, por mais uma vez ter a oportunidade em demonstrar que está desempenhando seu papel a altura dos eleitores e da população de Atalaia, realizando um sonho do velho MANOEL BARROS e uma aspiração de toda a população local.

Portanto, TONI BARROS cumpre com mais uma promessa de campanha, sempre reafirmando que "O NOSSO COMPROMISSO É COM VOCÊ, ATALAIENSE!".