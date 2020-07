PSB anuncia empresário e músico João Hugo Lyra como pré-candidato a Prefeito de Atalaia

O empresário e artista João Hugo Lyra, conhecido como Joãozinho Lyra, foi lançado pelo PSB como pré-candidato do partido para disputar a Prefeitura do município de Atalaia, nas eleições municipais de 2020. A informação foi inicialmente divulgada pelo site Portal Agora Alagoas e confirmada na manhã desta quarta-feira (22), através das redes sociais do pré-candidato.

Joãozinho Lyra assumiu neste mês a presidência do PSB em Atalaia, em um movimento encabeçado pelo deputado-federal João Henrique Caldas, o JHC, presidente estadual do PSB e que busca candidaturas próprias do partido em toda Alagoas. A presidência da legenda estava vaga desde a recente filiação do vereador Quinho do Portão ao MDB.

O empresário e artista tem fortes ligações com a cidade de Atalaia, onde tem vínculos familiares. Foi candidato a Vereador, Secretário Municipal e funcionário da Usina Uruba.

“Assumi neste mês a presidência do PSB em Atalaia com a missão de lançar uma forte candidatura majoritária. O PSB Estadual buscou novos nomes, nomes limpos, isentos do processo político habitual. Contamos com empresários, esportistas, artistas, influenciadores digitais, pessoas livres das amarras do atual e velho jeito de fazer política. Atalaia é um grande município , com um povo que merece mais. Essa candidatura será diferente”, destaca Joãozinho Lyra em suas redes sociais.