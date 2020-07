TARIFA SOCIAL – Equatorial vai alertar clientes sobre renovação de NIS

A partir desta segunda-feira (20), os clientes da Equatorial Energia Alagoas cadastrados na classe baixa renda serão comunicados previamente na fatura de energia quando precisarem fazer a atualização do Número de Identificação Social (NIS) junto ao Governo Federal. Ter o NIS válido é fundamental para garantir o recebimento do desconto da Tarifa Social, referente ao consumo de energia elétrica.

A comunicação será feita no campo “Notificação de Reaviso de Vencimento / Mensagem” e por meio de um “carimbo” na fatura de energia. Esse carimbo tem o objetivo de chamar atenção do cliente sobre a necessidade de realizar o recadastro. Ao receber a conta com esse alerta, o responsável pelo NIS deve procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou a sede do Bolsa Família mais próximo da residência. A atualização do NIS dever ser feita, obrigatoriamente, a cada dois anos.

“Sabemos a diferença que o desconto da Tarifa Social faz no orçamento das famílias baixa renda. Por isso, a Equatorial preparou essa ação para alertar seus clientes sobre a proximidade do prazo do recadastramento do NIS, para que procurem o quanto antes o CRAS e não percam o benefício”, explica o gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial, Carlos Morais.

Criado pelo Governo Federal para beneficiar famílias com baixa renda, o Programa Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), consiste na redução da tarifa de consumo de energia elétrica em até 65%. O percentual é gradativo e a apresentação na fatura do cliente é detalhada por faixa de consumo. Quanto menor o consumo, maior o desconto na fatura. Para famílias indígenas e quilombolas que consomem até 50kWh/mês, a redução é de 100%. Após 220kWh, os clientes pagam o valor normal da tarifa.

Quem ainda não é inscrito na Tarifa Social e está com o NIS atualizado, pode fazer a solicitação a Equatorial, pelo telefone 0800 082 0196; com a assistente virtual Clara, por mensagem de texto no WhatsApp (82) 2126-9200; na Agência Virtual do site da Equatorial www.equatorialalagoas.com.br, pelo e-mail: al-comercial@equatorialenergia.com.br, com os leituristas, agentes de campo ou agentes de negociação.

QUEM TEM DIREITO A TARIFA SOCIAL - Para ter direito ao benefício, as famílias deverão atender a um dos seguintes requisitos:

• Ser inscrito no CadÚnico, com renda familiar de até meio salário mínimo, por pessoa;

• Ser idoso ou deficiente que recebe o Benefício da Prestação Continuada (BPC) com renda mensal por pessoa, inferior a um quarto do salário mínimo;

• Famílias inscritas no CadÚnico que tenha portador de doença que necessite de aparelhos ligados à energia elétrica de forma continuada, com renda mensal de até 3 (três) salários mínimos;

• Famílias indígenas e quilombolas inscritas no Cadastro Único com renda menor ou igual a meio salário mínimo, por pessoa da família ou que possuam, entre seus moradores, algum beneficiário do BPC.

* Com informações da Assessoria de Imprensa da Equatorial Energia Alagoas.