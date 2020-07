Transporte complementar de Atalaia passa por higienização visando retomada segura da atividade

A Prefeitura Municipal de Atalaia através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta segunda-feira (20), no Terminal Rodoviário de Atalaia, a higienização de todos os veículos de transportes alternativos do município que receberam um adesivo identificando que estão dentro das normas de sanitização.

“Com isso o município tem como objetivo tranquilizar e informar aos usuários que todos os transportes alternativos de Atalaia estão higienizados e todos os motoristas e cobradores testados para Covid-19, dessa forma transportará os passageiros com segurança em suas viagens”, destaca a secretária de Saúde Rosangela Maria, que acompanhou de perto essa ação.

Os motoristas dos transportes alternativos de Atalaia estão na expectativa da retomada de suas atividades, que de acordo com o sindicato da categoria prevê um possível retorno nessa sexta-feira (24).

Devido a pandemia do novo coronavírus as atividades de transporte alternativo ficou suspenso desde o primeiro decreto do Governo de Alagoas no mês de março, como medida para frear a proliferação da Covid-19 no Estado.

Na última sexta-feira (17), a Secretaria de Saúde fez teste rápido para Covid-19 em todos os motoristas e cobradores, adotando um protocolo de volta que o Estado estabeleceu.

* Com informações da ASCOM Atalaia.