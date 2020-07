Instrutor do SENAC dá dicas de como as empresas devem fazer a readequação para realizar o enfrentamento estratégico da pandemiia

“Cenários Logísticos: Desafios e Soluções para enfrentar a Pandemia” é o tema que o Senac vai apresentar, por meio de uma live no perfil do instagram @senacalagoas na próxima quinta-feira (23.7), às 18h, quando o instrutor da instituição, Maxwell Amorim, vai dar dicas de como as empresas devem fazer a readequação a fim de enfrentar esse novo momento de forma estratégica.

“Em dias comuns, o dimensionamento do estoque assume uma característica previsível, uma realidade que é totalmente diferente nesse novo momento. Da mesma forma, na pandemia, o compartilhamento das informações precisa ser ainda mais ágil”, esclarece Amorim, que é Engenheiro de Produção, Engenheiro de Segurança do Trabalho, especialista em Logística e Suplly Chain e mestre em Análise de Sistemas Ambientais.