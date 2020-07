Por conta da Pandemia, tradicional Romaria de Padre Cícero em Atalaia não será realizada este ano

A tradicional romaria que acontece há mais de duas décadas na cidade de Atalaia, em honra e homenagem a Padre Cícero Romão Batista, todo dia 20 de julho, não será realizada este ano por conta da pandemia do novo coronavírus. Este ano, a romaria lembraria os 86 anos da morte do religioso que é símbolo da força e fé do nordestino.

Realizada pela Paróquia de Nossa Senhora das Brotas, todos os anos milhares de fieis se reúnem no Povoado Santo Antônio e seguem pelas margens da AL 101 em direção a Igreja Matriz de Nossa Senhora das Brotas, percorrendo assim mais de 15 quilômetros, numa demonstração de fé, devoção e tradição.

Segundo informações divulgadas pela Paróquia de Nossa Senhora das Brotas, a programação esse ano será diferente, onde de suas casas os romeiros irão poder acompanhar uma programação que será transmitida a partir das 17 horas, no Facebook e no Instagram da referida Paróquia.

* Com informações da PASCOM Nossa Senhora das Brotas.