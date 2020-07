Coordenador Regional, Massilon Mendes realiza capacitação técnica da equipe da Defesa Civil de Cajueiro

A Coordenadoria de Defesa Civil Regional do Vale do Paraíba do Meio, representada por seu coordenador Massilon Mendes, esteve nesta sexta-feira (17), na cidade de Cajueiro, realizando uma capacitação técnica para a equipe da Defesa Civil daquele município.

Na oportunidade, foram abordados temas referentes ao Plano de Contingência, os cuidados com moradores de áreas de riscos, sobre a Lei 12.608/2012 e sobre os aspectos jurídicos dos agentes de Defesa Civil.

Considerado uma das principais referências quando o assunto é Defesa Civil em todo o Estado de Alagoas, Massilon Mendes também é secretário municipal de Defesa Civil no município de Atalaia.