Ação da Prefeitura de Atalaia possibilita testes rápidos em motoristas e ajudantes do transporte complementar da cidade

Visando a retomada do transporte alternativo complementar intermunicipal, a Prefeitura Municipal de Atalaia, através de sua Secretaria de Saúde, realizou na manhã desta sexta-feira (17), testes rápidos nos motoristas e ajudantes do transporte alternativo complementar de Atalaia. Também realizou a entrega de kits contendo informativo sobre os cuidados com o coronavírus, o uso de mascaras em tecido e de álcool em gel.

Em parceria com a Associação dos Transportes Complementares de Passageiros de Atalaia, a iniciativa visa uma maior segurança e proteção na volta do transporte intermunicipal, para motoristas, ajudantes e usuários.

Na oportunidade, a enfermeira Luciana Dionísio ministrou uma palestra sobre os cuidados na prevenção do novo coronavíus na retomada dos trabalhos.

É que na última terça-feira (14), o Governo do Estado anunciou um novo decreto, que muda mais uma vez as regras de isolamento social e flexibiliza o funcionamento de novos serviços não essenciais, a exemplo dos transportes intermunicipais que funcionará com 50% de sua capacidade, adotando todas as medidas de proteção, como a higiene pessoal e o uso de máscara.