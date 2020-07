Progressistas de Atalaia faz reunião com filiados

Dando continuidade ao trabalho iniciado ainda no ano passado, voltado para a formação política dos seus membros e, sobretudo, pré-candidatos, o Progressistas de Atalaia realizou uma reunião na casa do seu presidente Luciano da Comesa, na tarde desta sexta-feira, 17, para discutir questões como o novo calendário eleitoral e o quociente partidário no contexto da disputa sem coligações proporcionais.

A vereadora Maria da Comesa, Líder dos Progressistas em Atalaia, destacou que o partido já vinha promovendo diversas ações voltadas à capacitação do quadro de pré-candidatos, como forma de apresentar ao eleitor atalaiense uma chapa não apenas forte como bem qualificada.

“Essa é uma preocupação constante dos Progressistas e acredito que temos implementado relevantes ações com esse fim”, destaca Maria da Comesa.

A vereadora destacou o esforço do Líder Nacional dos progressistas, Deputado Federal Arthur Lira e do Presidente do partido em Alagoas, o ex-senador Benedito de Lira, que junto do prefeito Chico Vigário vem conseguindo recursos para desenvolver nosso município de Atalaia com obras em todas as regiões da cidade.

O presidente do partido destacou que as convenções definirão todos os candidatos e os Progressistas faz parte dos partidos que apoia a pré-candidatura do Prefeito Chico Vigário a reeleição na cidade Atalaia.