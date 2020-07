Prefeito Chico Vigário inaugura importantes obras para Atalaia

O prefeito Chico Vigário e o vice-prefeito Rodrigo Albuquerque, inauguraram na tarde desta quarta-feira (15), três importantes obras para o município de Atalaia. Realizadas com recursos próprios do município, as amplas reformas do Terminal Rodoviário, da sede do Controle de Endemias e da Ponte Ernesto Lopes, representam significativos avanços para o município.

A solenidade foi acompanhada pela primeira-dama Rosiane Vigário, pelo presidente da Câmara Alexandre Tenório, pelos vereadores Fernando Vigário, Ricardo Calheiros, Marivaldo Souza, Fabrício Torres, Quinho do Portão, Maria da Comesa, Neide Miranda, Marcos Rebollo e Mauricio Tenório, pelo Padre Manoel Francelino, por secretários municipais e pelo ex-secretário de Educação Anilson Júnior.

A primeira inauguração do dia foi a sede do Controle de Endemias, localizada na rua Manoel Medeiros Sobrinho. A completa reforma em suas instalações, vai permitir uma maior ação na busca e no combate aos focos endêmicos no município. Na oportunidade, o prefeito Chico Vigário assinou um Projeto de Lei que nomeia o prédio de Radjalma Tenório Portela, ex-vereador do município, que faleceu em 2016. Filho do homenageado, o vereador Alexandre Tenório acompanhou de perto a assinatura do projeto.

Chico Vigário assina Projeto de Lei que nomeia de Radjalma Tenório Portela, a sede do Controle de Endemias.

Logo após, foi inaugurado o Terminal Rodoviário José Arnaldo Rego Filho. Com a ampla reforma e suas instalações, o novo espaço que agora conta com uma nova e moderna estrutura, revitaliza a região e proporciona aos atalaienses e aos visitantes, uma maior acomodação e mais conforto na espera de suas viagens. Familiares de José Arnaldo Rego Filho participaram dessa inauguração e agradeceram ao prefeito Chico Vigário pela homenagem.

Por fim, foi reaberta e entregue a população atalaiense a Ponte Ernesto Lopes, que em sua reforma, também ganhou uma completa iluminação em led, trazendo mais beleza para as noites atalaienses.

Para o prefeito Chico Vigário, entregar mais essas três obras é motivo de comemoração, pois apesar das dificuldades administrativas encontradas pela gestão, mostra que a administração municipal vem ao longo desses últimos anos, viabilizado diversas obras e benfeitorias em vários bairros da cidade.

“Essas inaugurações são o modelo do que a administração vem implantando em Atalaia. Sabemos que mesmo com todas as dificuldades que encontramos, estamos realizando ações que desenvolva Atalaia. Só temos que agradecer a Deus por nos dar condições de realizar esses melhoramentos para a cidade. Que a população entenda que projetos requerem planejamento e tem começo, meio e fim. Trabalho é a marca do governo Chico Vigário, claro que existem momentos difíceis em uma gestão, mas superamos as dificuldades”, destaca o prefeito.

Para o vereador Alexandre Tenório, a cada inauguração da atual gestão o município volta a trilhar o caminho do desenvolvimento. “Neste momento de pandemia, numa crise que o Brasil atravessa, o que gera muitas dificuldades, o prefeito Chico Vigário atende uma reivindicação da comunidade aqui dessa região e faz uma revitalização e dá uma reorganização nesta localidade. A reforma da Rodoviária traz um aconchego e uma estrutura melhor para os usuários. É parabenizar o prefeito Chico e dizer que dificuldades existem, mas se voltarmos um pouco atrás e lembrarmos como ele pegou esse município, vamos lembrar de uma cidade com salários em atraso, devendo o comércio e com estruturas e equipamentos da Prefeitura totalmente danificada. A gente vê o município voltando mais uma vez a trilhar o caminho do desenvolvimento. Em cada canto desse município a gente vê o trabalho do Chico Vigário”, destacou o presidente da Câmara de Vereadores.

Para a vereadora Maria da Comesa, o atual prefeito se consolida ainda mais como gestor que mais realizou obras no município. “Nosso sonho era vê uma Rodoviária que recebesse melhor os nossos visitantes. Vê a nossa ponte totalmente iluminada. Parabéns prefeito Chico Vigário por ter obras em toda a cidade. É o prefeito que mais trabalhou por nossa cidade”, destacou a vereadora Maria da Comesa.

A solenidade, foi realizada conforme os cuidados exigidos. Todos os presentes estavam usando máscaras e a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou um espaço onde os convidados podiam fazer a higienização das mãos com água e sabão, álcool em Gel, máscaras descartáveis e termômetro digital medidor para garantir os cuidados necessários na prevenção ao Covid-19.

