Vereador Quinho agradece Governo Municipal pela perfuração de novo poço artesiano no Povoado Boca da Mata

Zé do Paulo, vereador Quinho do Portão e diretor do SAAE Atalaia, Lulinha Vigário.

O vereador Quinho do Portão, ao lado do seu primo e também pré-candidato a vereador, Zé do Paulo, esteve nesta terça-feira (14), no Povoado Boca da Mata, acompanhando a obra de perfuração de um novo poço artesiano que muito vai beneficiar aquela comunidade.

A perfuração desse novo poço artesiano atende a uma Indicação feita pelo vereador Quinho do Portão ao Governo Municipal e ao SAAE, tendo em vista as dificuldades que os moradores vinham enfrentando por conta da escassez de água no antigo poço.

“Gostaria de agradecer aos meus pares vereadores pela aprovação da minha Indicação, ao prefeito Chico Vigário, ao diretor do SAAE Lulinha Vigário, ao meu tio e ex-vereador Ciçou e ao meu primo Zé do Paulo que reforçou meu pedido. Minha Indicação foi um pedido dos moradores do Povoado Boca da Mata, que com esse novo poço que agora vira realidade, vai voltar a ter um abastecimento de água digno em suas residências”, comemorou o vereador Quinho.

De acordo com o vereador Quinho, esse novo poço artesiano também vinha sendo uma reivindicação do ex-vereador Ciçou, que é morador daquela localidade e que muito vinha cobrando dele e do prefeito Chico Vigário, a execução dessa obra. "Inclusive o ex-vereador Ciçou, junto comigo, também estamos cobrando do prefeito o calçamento do Povoado Sucupira, que é um dos grandes sonhos daquela comunidade. O ex-vereador Ciçou vem sempre cobrando essa e outras melhorias, inclusive quando vereador foi quem mandou cavar o poço no Povoado Boca da Mata e colocou água para as casas dos moradores", destaca Quinho.

Segundo nota divulgada pela Prefeitura de Atalaia, além da perfuração do novo poço artesiano, o SAAE vai realizar melhorias no sistema de abastecimento de água no Povoado.

Foto: Alberto Vicente.