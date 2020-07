Aloísio Chulapa faz doação de cestas básicas para a Casa de Ranquines de Penedo

Na noite deste domingo (12), Aloísio Chulapa fez a doação de alimentos em cestas básicas e de material de limpeza para a Casa de Ranquines da cidade de Penedo, que recentemente foi atingida por um incêndio de grandes proporções, que destruiu parte do imóvel. A doação vai ser entregue através do Germinar, grupo Católico formado por jovens da cidade de Atalaia.

A Fraternidade Casa de Ranquines vem ajudando moradores de rua, principalmente neste momento da pandemia do novo coronavírus. Em Penedo, a Fraternidade realiza um lindo trabalho social oferecendo um local seguro, comida e conforto para os ribeirinhos. Sempre necessitam da doação de produtos de higiene, limpeza, descartáveis e alimentos para esse trabalho humanitário.

“Queremos agradecer em nome da Casa de Ranquines por essa doação do Chulapa. Essa Casa faz um trabalho com moradores de rua e pessoas idosas que foram abandonadas por suas famílias e essas cestas vai ajudar muito”, destaca Rafael Rocha, do Grupo Germinar.

As cestas básicas doadas são resultados da recente live “Arraiá do Chula e Ex-BBB Prior”, realizada na sexta-feira (3), no canal oficial do Aloísio Chulapa no YouTube. O grande sucesso da live também vai possibilitar a doação de cestas básicas e material de higiene pessoal para um grande número de pessoas em situação de vulnerabilidade social, na cidade de Atalaia.

“Gostaria de agradecer a todos que fizeram as doações para a live do Chula e do Prior, que foi um sucesso. Estamos fazendo a primeira doação para a Casa de Ranquines. E, todo mês se precisar, podem vim buscar, pois irei fazer doações independente se tiver live, o que importante é o nosso coração para ajudar a quem precisa, ajudar ao próxima”, comenta Aloísio Chulapa.