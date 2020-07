AMA lança página para consulta de carteira de identidade

Para facilitar a consulta da população sobre distribuição dos RGs, a Associação dos Municípios Alagoanos (AMA) lançou, nesta quinta, dia 02, uma página para pesquisa do documento. Agora, basta acessar http://consulta.ama.al.org.br/ para saber se seu RG já está disponível na prefeitura. Você também pode ter acesso ao site a partir da página inicial da AMA: procure pela opção “Consulte a disponibilidade da sua carteira de identidade” logo abaixo da área de notícias técnicas.

Com o fechamento de todos os postos do Instituto de Identificação de Alagoas, nesse período de pandemia, a AMA fechou parceria com o governo do Estado para garantir a distribuição do documento. A AMA fica responsável, mediante autorização por escrito do prefeito, de recolher e levar os documentos até os municípios e as prefeituras pela distribuição para a população.

As pessoas vão receber o RG em casa ou em locais pré-definidos pelas prefeituras, na cidade que moram, com todo aparato de segurança para evitar aglomerações. Serão 20 mil documentos entregues, mas antes disso a AMA confere e realiza toda triagem de acordo pelo município.

Até o momento a AMA já entregou 7.160 documentos, o restante ainda está passando pelo processo de organização. A operacionalização se dá de duas formas: entrega para os municípios que estão enviando um servidor à AMA para receber as carteiras dos moradores da cidade ou a AMA vai fazer a entrega por regiões com todos os cuidados preventivos.