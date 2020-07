Prefeito Chico Vigário faz visita de cortesia a diretores da Copervales Agroindustrial

Acompanhado pelo agricultor Neto Acioli, o prefeito do município de Atalaia, Chico Vigário, esteve nesta última sexta-feira (3), visitando a Copervales Agroindustrial, onde na oportunidade conversou com o diretor presidente Túlio Acioly e com o diretor financeiro Juarez Acioli. Também esteve presente o senhor Carlinhos Moraes, da cidade de Capela.

De acordo com informações divulgadas nas redes sociais, a visita teve como objetivo tratar de assuntos de interesse da comunidade atalaiense, além de reforçar essa importante parceria entre Governo Municipal e a Cooperativa que é umas das principais fontes de geração de emprego e renda para Atalaia.

Desde que reativou a antiga Usina Uruba, a Cooperativa dos Produtores Rurais do Vale do Satuba (Copervales) trouxe um novo ânimo para a região, com o reaquecimento da economia e contribuindo para o desenvolvimento da cidade.